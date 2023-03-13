Под Волгоградом мужчина ударил ножом в сердце знакомого

Мужчина умер от ножевого ранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в жестокой расправе над знакомым. Убийство произошло в Ерзовке Городищенского района 10 марта. В тот день двое мужчин устроили застолье в квартире дома №36 на улице Комсомольская.

- В ходе совместного досуга между мужчинами произошел конфликт, после чего подозреваемый, схватив нож, нанес им один удар в область сердца своего знакомого, от чего тот скончался на месте, - уточнили в региональном следкоме.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, на месте нашли улики – нож, а также кровь на одежде подозреваемого. Мужчину задержали, он взят под стражу. Проводятся необходимые экспертизы. Расследование продолжается.