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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:02

На юге Волгограда сгорел 64-летний курильщик

Тело мужчины нашли на кухне
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

12 марта в одной из квартир многоэтажного дома на улице Савеловской в Советском районе Волгограда после тушения пожара нашли тело 64-летнего мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, он скончался от термических ожогов. ЧП произошло накануне примерно в два часа ночи.

- Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – помещение кухни, где курил мужчина, - уточнили в волгоградском следственном комитете.

На теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. по данному факту СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.