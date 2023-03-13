На юге Волгограда сгорел 64-летний курильщик

СК проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

12 марта в одной из квартир многоэтажного дома на улице Савеловской в Советском районе Волгограда после тушения пожара нашли тело 64-летнего мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, он скончался от термических ожогов. ЧП произошло накануне примерно в два часа ночи.

- Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – помещение кухни, где курил мужчина, - уточнили в волгоградском следственном комитете.

На теле погибшего отсутствуют следы насильственной смерти. по данному факту СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.