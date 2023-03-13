Под Волгоградом ВАЗ протаранил дерево, 5 человек в больнице

Молодой водитель не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«ВАЗ-2110» вылетел на обочину и протаранил дерево. Жуткая авария случилась в начале седьмого вечером 13 марта на трассе «Жирновск – Вешенская» в Михайловском районе Волгоградской области. В ДТП пострадали пять человек – 20-летний водитель, двое подростков и два молодых человека, находившихся в отечественной легковушке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Водитель и четверо пассажиров: двое 16-летних подростков, 18-летний и 20-летний молодой человек доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением. ВАЗ вынесло на обочину, после чего автомобиль влетел в деревья.