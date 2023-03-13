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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:44

В шалаше на юге Волгограда из-за буржуйки сгорел мужчина

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК организовал проверку

СК организовал проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Волгограда в шалаше заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла 12 марта недалеко от дома №2а на улице Ельшанская набережная. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится проверка.

Известно, что у погибшего не было постоянного места жительства, он проживал в шалаше, обогревался с помощью буржуйки. Документы, удостоверяющие личность, также отсутствовали. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении и использовании печи.

- Очаг возгорания – в месте обнаружения тела, где у него оборудовано спальное место. Труп обгорел полностью, не опознаваем. Признаков криминального характера смерти нет. Организована проверка, - добавили в следственном комитете региона.