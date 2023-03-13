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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:07

В ночном ДТП на юге Волгограда погибла 19-летняя девушка

Ее сбила иномарка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда ночью 12 марта произошло смертельное ДТП. На трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» напротив дома №4 по улице Придорожной 37-летний водитель на Renault Logan сбил 19-летнюю девушку и 38-летнего мужчину. Пешеходы шли по проезжей части в попутном направлении по ходу движения иномарки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте происшествия от полученных травм скончалась девушка. Мужчину-пешехода скорая помощь доставила в больницу.