В ночном ДТП на юге Волгограда погибла 19-летняя девушка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда ночью 12 марта произошло смертельное ДТП. На трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» напротив дома №4 по улице Придорожной 37-летний водитель на Renault Logan сбил 19-летнюю девушку и 38-летнего мужчину. Пешеходы шли по проезжей части в попутном направлении по ходу движения иномарки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте происшествия от полученных травм скончалась девушка. Мужчину-пешехода скорая помощь доставила в больницу.