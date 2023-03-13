Волгоградцам рассказали, сколько нужно есть белка для иммунитета

Мясо - источник полноценного белка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белок для иммунитета вещь незаменимая. От него зависят мышечная масса, сосуды и ткани, кровь и антитела, ферменты и гормоны, состояние кожи, ногтей и волос. Кому, зачем и сколько белка нужно в рационе, рассказали врачи управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Белки состоят из множества аминокислот. При этом 8 из них – незаменимые и получить их организм человека может только из еды. Речь идет о триптофане, лизине, валине, лейцине, изолейцине, фенилаланине, метионине и треонине. Если белка в рационе недостаточно, то тело начинает испытывать дискомфорт, иммунитет падает, обмен веществ замедляется, человек чувствует слабость, «страдают» волосы и ногти, может развиться анемия.

В зависимости от пола и возраста человеку для полноценной здоровой жизни в сутки нужно есть столько белка: детям – 36-87 граммов, женщинам – 58-87 граммов, мужчинам – 65-117 граммов. Норма для пожилых людей меньше.

Больше всего полноценного белка, в котором есть все 20 аминокислот, в мясе и птице, рыбе и молочных продуктах. Самый полноценный из всех – белок куриного яйца. Белки растительные содержатся в бобовых – сое и фасоли, чечевице и горохе. Лучше всего комбинировать источники, советуют врачи.