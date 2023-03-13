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НовостиПолитика13 марта 2023 7:02

В Волгоградской области военная полиция провела вооруженное патрулирование

Учения проходили по организации пропускного режима и охране военных объектов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Военная полиция провела патрулирование

Военная полиция провела патрулирование

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Волгоградом военная полиция провела тренировку вместе с автомобильной инспекцией ЮВО. Военные отработали действия по обнаружению и обезвреживанию незаконного вооруженного формирования, попытавшегося попасть на охраняемую территорию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

- Военная полиции совершала вооруженное патрулирование территории, а экипажи ВАИ оборудовали передвижные посты, - сообщили в пресс-службе.

Учения состоялись с целью обеспечения ограниченного проезда автомобильного транспорта, а также исключить возможность проникнуть на охраняемую территорию.