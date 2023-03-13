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НовостиОбщество13 марта 2023 6:58

Под Волгоградом нашли партию опасного мяса без упаковки

ИП незаконно зарегистрировал товар, чтобы продать его
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом нашли партию опасного мяса без упаковки

Под Волгоградом нашли партию опасного мяса без упаковки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию опасного мяса, произведенного в Новониколаевском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, выявить некачественный товар удалось с помощью системы «Меркурий». По данным специалистов, индивидуальный предприниматель не имел прав на оформление ветеринарных документов, однако в обход всем правилам попытался сделать это.

- Оформлены производственные сертификаты на неупакованную мясную продукцию, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения, - уточнили в ведомстве.

Предприниматель нарушил несколько законов, в том числе о безопасности пищевой продукции. Ему выдали предостережение и в дальнейшем рекомендовали соблюдать необходимые требования. Товар на реализацию не поступил.