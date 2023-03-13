Под Волгоградом нашли партию опасного мяса без упаковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию опасного мяса, произведенного в Новониколаевском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, выявить некачественный товар удалось с помощью системы «Меркурий». По данным специалистов, индивидуальный предприниматель не имел прав на оформление ветеринарных документов, однако в обход всем правилам попытался сделать это.

- Оформлены производственные сертификаты на неупакованную мясную продукцию, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения, - уточнили в ведомстве.

Предприниматель нарушил несколько законов, в том числе о безопасности пищевой продукции. Ему выдали предостережение и в дальнейшем рекомендовали соблюдать необходимые требования. Товар на реализацию не поступил.