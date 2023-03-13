Мошенник обманул молодого волгоградца на миллион рублей при покупке криптовалюты

Жителя Михайловки обманули на миллион Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградские оперативники задержали в Краснодарском крае 20-летнего парня, который подозревается в мошенничестве. Он создал аккаунт в социальной сети и предлагал услуги по инвестированию денег в криптовалюту. На его предложение откликнулся 22-летний житель Михайловки, который по итогу лишился одного миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В марте 2022 года подозреваемый предложил свои услуги 22-летнему жителю Михайловского района Волгоградской области и убедил его перечислить один миллион рублей, - уточнили в региональном Главке МВД.

После требований жителя Волгоградской области вернуть деньги и выплатить обещанную прибыль, подозреваемый заблокировал свой номер телефона и перестал выходить на связь. Парень из Краснодарского края сознался в мошенничестве, его арестовали. Полицейские возбудили уголовное дело.