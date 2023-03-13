За два месяца 1528 жителей Волгоградской области покусали животные Фото: Олег УКЛАДОВ

13 марта Роспотребнадзор сообщил об участившихся случаях нападений животных на жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, с начала 2023 года, то есть за пару месяцев, укусам подверглись 1528 человек. Это почти на 30% больше прошлогодней статистики. Речь преимущественно о собаках. По данным специалистов, в 90% случаев именно бродячие псы нападают на людей. Отметим, что случаев бешенства в области не зарегистрировано.

Бешенство – смертельное заболевание. Сразу после укуса нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Инкубационный период составляет от 8 недель.

- Прогноз бешенства всегда крайне неблагоприятный. Если у человека появились симптомы, исход всегда один – смерть, - отмечают эксперты.

В случае нападения нужно тщательно в течение 10 минут вымыть рану с мылом, затем бежать в травмпункт и пройти иммунопрофилактику.