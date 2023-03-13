«Ситиматик-Волгоград» дает разъяснение о порядке установки мусорных контейнеров

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) регулярно поступают обращения по вопросу замены или установки дополнительных контейнеров для накопления ТКО на специализированные контейнерные площадки

Общие принципы организации контейнерных площадок установлены Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Уточняющие разграничения определены Жилищным Кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ и СанПиН.

По вопросу установки (замены) контейнеров сообщаем, что в рамках требований п. 90 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1 % необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования.

На территории муниципальных районов Волгоградской области региональным оператором «Ситиматик-Волгоград» уже приобретено и установлено контейнеров и бункеров на сумму более 1% необходимой валовой выручки на 2019, 2020, 2021, 2022 годы регулирования тарифа.

Со второго квартала 2023 г. на территории муниципальных районов Волгоградской области регоператором планируется приобретение и установка контейнеров и бункеров на сумму не более 1 % необходимой валовой выручки на 2023 год регулирования тарифа. Приобретенные контейнеры планируются к установке прежде всего в местах накопления ТКО, используемых муниципальными бюджетными учреждениями (муниципальные детские дошкольные учреждения, муниципальные образовательные учреждениями и пр.).

Отметим, что действующее законодательство Российской Федерации не возлагает обязанности по приобретению контейнеров и бункеров для их установки в местах (площадках) накопления ТКО исключительно на регионального оператора по обращению с ТКО. Контейнеры также должны приобретать собственники земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органы местного самоуправления, создавшие места накопления ТКО согласно действующего законодательства РФ, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, потребители. Проще говоря, если земля муниципальная, то контейнерную площадку обустраивает и содержит администрация соответствующего района. Если это придомовая территория – она принадлежит собственникам квартир, обустройство и содержание контейнерной площадки осуществляет их управляющая организация – УК, ТСЖ, ЖСК.

Напомним, что к обустройству контейнерной площадки предъявляется ряд требований, они указаны в СанПиН 2.1.3684-21:

- площадка должна иметь подъездной путь;

- твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод;

- ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра;

- расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных или индивидуальных жилых домов, детских, спортивных и иных площадок и мест отдыха должно быть не менее 20 метров;

- до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

В определенных случаях допускаются отклонения в пределах 25% в обе стороны.

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством «Ситиматик-Волгоград» не обустраивает контейнерные площадки, а только обеспечивает вывоз с них ТКО. Также регоператор несет ответственность за обращение с ТКО только с момента погрузки отходов в спецавтотранспорт в местах сбора и накопления ТКО.

Напомним, что через раздел «Общественный контроль»: https://34.citymatic.ru/obshhestvennyj-kontrol.html официального сайта «Ситиматик-Волгоград» жители могут сообщить о качестве предоставления услуги по вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки или места накопления. Для получения гарантированного ответа нужно заполнить форму, указать максимально полные и корректные данные и приложить фото.

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