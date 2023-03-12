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НовостиОбщество12 марта 2023 14:23

Первый канал снимает выпуск travel-шоу «Жизнь других» в Волгоградской области

Съемочная группа уже побыла в Волгограде, следом в объектив телевизионщиков попадут Волжский, Урюпинск и поселок Калинин
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде одной из точек съемок стал Мамаев курган.

В Волгограде одной из точек съемок стал Мамаев курган.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде прошли съемки для Первого канала. Специально для нового выпуска туристического шоу «Жизнь других» съемочная группа сделала сюжеты у Дома Павлова, на Мамаевом кургане, в депо метротрама, на аэродроме Бекетовка, в корейской школе искусств, в Сарепте, а также на центральных улицах города. Об этом гласит анонс Первого канала.

В съемках задействуют интересных и важных личностей города-героя. К примеру, готовится интервью с миллионным жителем Надеждой Паршиной и Зинаидой Селезневой, родившейся в подвале Дома Павлова в период Сталинградской битвы.

Также запланированы съемки на Волжском заводе шин и в яхт-клубе «Сталь», а в поселок Калинин съемочная группа отправится в парк-ферму экзотических птиц. Столица российской провинции - Урюпинск - расскажет о своей главной фишке, производстве пуховых платков.