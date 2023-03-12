Первый канал снимает выпуск travel-шоу «Жизнь других» в Волгоградской области

В Волгограде одной из точек съемок стал Мамаев курган. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде прошли съемки для Первого канала. Специально для нового выпуска туристического шоу «Жизнь других» съемочная группа сделала сюжеты у Дома Павлова, на Мамаевом кургане, в депо метротрама, на аэродроме Бекетовка, в корейской школе искусств, в Сарепте, а также на центральных улицах города. Об этом гласит анонс Первого канала.

В съемках задействуют интересных и важных личностей города-героя. К примеру, готовится интервью с миллионным жителем Надеждой Паршиной и Зинаидой Селезневой, родившейся в подвале Дома Павлова в период Сталинградской битвы.

Также запланированы съемки на Волжском заводе шин и в яхт-клубе «Сталь», а в поселок Калинин съемочная группа отправится в парк-ферму экзотических птиц. Столица российской провинции - Урюпинск - расскажет о своей главной фишке, производстве пуховых платков.