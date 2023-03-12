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НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:12

В Волгограде экстренно сел самолет из-за кровотечения у пассажира

Пожилую женщину сняли с борта и отвезли в больницу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пассажира сняли с рейса и на скорой отвезли в больницу.

Пассажира сняли с рейса и на скорой отвезли в больницу.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Накануне, 11 марта 2023 года, в волгоградском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, летевший рейсом авиакомпании Россия 6065 «Санкт-Петербург – Махачкала». Запросить незапланированную посадку и вынужденно приземлиться около 14.20 экипажу пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров – у 88-летней женщины с тромбозом на высоте открылось кровотечение. Полет продолжили уже без нее, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

- Пассажир с рейса снят, отправлен в медицинское учреждение города, - прокомментировали в аэропорту.

Уже после того, как больной пассажир покинул самолет и был госпитализирован, экипаж начал готовиться к вылету. Отправить из Волгограда по маршруту воздушный лайнер удалось в 15.29.