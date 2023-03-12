Под Волгоградом начальник фроловской колонии Вадим Дудин попал в аварию

В ДТП пострадали четыре пассажира "Газели". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во Фроловском районе Волгоградской области 10 марта на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись отечественная «Газель» и пикап Mitsubishi L200. Одним из участников аварии стал начальник фроловской исправительной колонии строгого режима №25, полковник внутренней службы Вадим Дудин. Эту информацию сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

По данным регионального главка МВД, около 7.28 водитель Mitsubishi L200 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». В аварии пострадали четыре пассажира, которые ехали в авто отечественной марки. Всех пострадавших в ДТП доставили в медицинское учреждение.