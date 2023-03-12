20 детских поликлиник отремонтируют в Волгограде и области

У врачей, малышей и родителей будут более комфортные условия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде и области идет ремонт двадцати детских поликлиник. На средства нацпроекта «Здравоохранение» модернизируют медучреждения в Волгограде и Волжском, в Камышине и Городище, а также в пяти районах региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На ремонте сейчас детские поликлиники Новоаннинского и Палласовского, Николаевского и Октябрьского, Светлоярского и Старополтавского районов. В Волгограде уже сделали внутреннюю отделку в филиале 16-й детской поликлиники в Южном поселке Красноармейского. На очереди финишные работы и монтаж пожарной сигнализации. Ремонт также идет в поликлинике на Саушинской – там штукатурят стены, меняют сантехнику и пол, электропроводку, а также окна и двери.

Завершили работы в детской поликлиник в Калаче-на-Дону, а также в отделении 1-й детской больницы Волгограда. В 2024 году ремонт начнется еще в девяти подразделениях.