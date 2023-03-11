В Волгоградской области 12 марта похоронят Андрея Мочешникова, погибшего в СВО

Андрея Мочешникова проводят 12 марта. Фото: администрация Камышинского района

В Волгоградской области в воскресенье, 12 марта, похоронят погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине Андрея Мочешникова. Героического земляка сначала проводят в последний путь в селе Антиповка, затем похоронят в Камышине, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышинского района.

- Андрей мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Преклоняемся перед светлой памятью нашего героического земляка и скорбим вместе с его безутешными родственниками, - соболезнуют родным в администрации района и села.

Прощание с погибшим в СВО камышанином в селе Антиповка на улице Пионерской, 15 начнется 12 марта в 9.45. Затем в 11.30 земляка проводят в последний путь в Камышине на улице Гороховской, 139.

«Комсомольская правда» соболезнует родным Андрея Мочешникова и всех погибших в ходе СВО.