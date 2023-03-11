В Волгограде за год дополнительно восстановят еще 9 памятников войны

На Острове Людникова восстановят схему обороны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде список военных памятников, которые отреставрируют в 2023 году, пополнили еще 9 мемориалов защитникам Сталинграда. В общей сложности в городе-герое восстановят 28 памятников, еще на 25 объектов военной истории разработают проекты реставрации, работы там стартуют в 2024 году, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

В списке мемориалов Великой Отечественной войны, которые дополнительно обновят в 2023-м, памятник ополченцам Тракторного завода в ТЗР, мемориальные доски Героям Советского Союза Куликову и Акатову, а также схема обороны на Острове Людникова на Красном, памятники Жукову и Рокоссовскому, а также мемориальная доска воинам 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском. Плюс к этому восстановят МиГ- 21 в поселке Майский в Советском и памятник солдату в сквере Памяти в Красноармейском.