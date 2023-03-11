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НовостиСпорт11 марта 2023 13:34

В Волгограде «Ротор» проиграл «Дружбе» со счетом 0:1

Первый весенний матч прошел на «Волгоград Арене» 11 марта 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
"Ротору" не удалось порадовать болельщиков.

"Ротору" не удалось порадовать болельщиков.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На «Волгоград Арене» в субботу, 11 марта 2023 года, футболисты «Ротора» провели первую после межсезонья встречу. На стадион поддержать сине-голубых пришло 9870 болельщиков. К их огорчению матч 19-го тура Второй лиги между «Ротором» и «Дружбой» из Майкопа завершился проигрышем подопечных Алексей Стукалова со счетом 0:1, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник «Дружбы» Адам Датхужев. На перерыв команды ушли с 0:1 на табло. Во второй половине встречи ситуацию сине-голубым переломить в свою пользу так и не удалось.

На данный момент подопечные Алексея Стукалова в группе 1 Второй лиги занимают уже четвертое место, отставая от лидера турнирной таблицы - «Черноморца» из Новороссийска - на 11 очков. Вернуть Ротор в гонку за возвращение в ФНЛ будет непросто.

Напомним, 18 марта в 14.00 «Ротор» на стадионе «Волгоград Арена» сыграет на своем поле, как в гостях. Дагестанский «Легион» договорился о переносе матча, который должен был состояться в Махачкале.