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НовостиОбщество11 марта 2023 13:22

Жителей центра Волгограда 11 марта напугал ночной гудок поезда

Многие приняли его за тревожную сирену
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцев разбудил гудок маневрового локомотива.

Волгоградцев разбудил гудок маневрового локомотива.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителей центра Волгограда среди ночи 11 марта напугал долгий гудок поезда. Кто-то принял его за воющую тревожную сирену. Многих разбудил этот пугающий звук. По словам очевидцев, гудок был слышен довольно долгое время – в течение нескольких минут. Как оказалось, у маневрового локомотива произошел непредвиденный сбой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги. Никакого ЧП не случилось.

- По техническим причинам произошло непроизвольное срабатывание звукового сигнала маневрового локомотива, - рассказали на Приволжской железной дороге.

По словам жителей центра Волгограда протяжный гудок разбудил их около четырех часов утра. Железнодорожники приносят горожанам извинения за пережитое беспокойство.