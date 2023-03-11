Андрей Бочаров в субботу провел встречу с банкирами

Особое внимание уделили строительству в регионе высокотехнологичных объектов.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Субботний день, 11 марта, волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел в Москве, где в СберУниверситете провел рабочую встречу с первым зампредом правления Сбербанка Александром Ведяхиным. Глава региона обсудил с банкирами развитие цифровых технологий и реализацию инвестпроектов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.
«Мы все заинтересованы в том, чтобы Волгоградская область была в числе цифровых регионов-лидеров», - отметил на встрече Андрей Бочаров.
Руководители обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере цифровых технологий, где у региона и банка есть совместные проекты. Особое внимание уделили внедрению искусственного интеллекта в экономику и строительству в регионе высокотехнологичных объектов.