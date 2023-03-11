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НовостиЭкономика11 марта 2023 11:22

Андрей Бочаров в субботу провел встречу с банкирами

Волгоградский губернатор обсудил развитие цифровых технологий в Москве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Особое внимание уделили строительству в регионе высокотехнологичных объектов.

Особое внимание уделили строительству в регионе высокотехнологичных объектов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Субботний день, 11 марта, волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел в Москве, где в СберУниверситете провел рабочую встречу с первым зампредом правления Сбербанка Александром Ведяхиным. Глава региона обсудил с банкирами развитие цифровых технологий и реализацию инвестпроектов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы Волгоградская область была в числе цифровых регионов-лидеров», - отметил на встрече Андрей Бочаров.

Руководители обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере цифровых технологий, где у региона и банка есть совместные проекты. Особое внимание уделили внедрению искусственного интеллекта в экономику и строительству в регионе высокотехнологичных объектов.