Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО Валерия Стекольникова

Похоронили бойца со всеми военными почестями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В городе Котельниково Волгоградской области накануне, 10 марта 2023 года, проводили в последний путь погибшего в специальной операции на Украине Валерия Стекольникова. Скончавшегося от полученных в бою в зоне СВО смертельных ранений бойца ЧВК «Вагнер» похоронили на местном кладбище со всеми военными почестями, сообщили в администрации Котельниковского района.

- Во время выполнения боевого задания Валерий получил тяжелые ранения, от которых 18 февраля 2023 года погиб, - рассказали в районной администрации.

Редакция соболезнует всем родным и близким погибших в ходе спецоперации на Донбассе.