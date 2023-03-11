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НовостиОбщество11 марта 2023 9:22

Под Волгоградом похоронили погибшего в СВО Валерия Стекольникова

Прощание прошло 10 марта в Котельниково
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Похоронили бойца со всеми военными почестями.

Похоронили бойца со всеми военными почестями.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В городе Котельниково Волгоградской области накануне, 10 марта 2023 года, проводили в последний путь погибшего в специальной операции на Украине Валерия Стекольникова. Скончавшегося от полученных в бою в зоне СВО смертельных ранений бойца ЧВК «Вагнер» похоронили на местном кладбище со всеми военными почестями, сообщили в администрации Котельниковского района.

- Во время выполнения боевого задания Валерий получил тяжелые ранения, от которых 18 февраля 2023 года погиб, - рассказали в районной администрации.

Редакция соболезнует всем родным и близким погибших в ходе спецоперации на Донбассе.