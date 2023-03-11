В Волгограде водителя внедорожника оштрафовали на 5 тысяч за езду по встречке

Скрин видео с регистратора.

На днях по соцсетям разлетелось видео с регистратора, на котором запечатлен мчащийся по встречке на Нулевой продольной в Волгограде внедорожник «Субару Форестер». Госавтоинспекция быстро нашла нарушителя. 67-летнего водителя иномарки оштрафовали на 5 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- В отношении 67-летнего водителя, управлявшего иномаркой, составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Согласно метке регистратора, водитель создал аварийно опасную ситуацию на Нулевой продольной в Волгограде 7 марта. Видео с грубым нарушением Правил дорожного движения появилось в соцсетях на следующий день. ГИБДД быстро установило установила личность нарушителя. По словам водителя, причиной выезда на встречку стало яркое солнце, которое било в глаза. Из-за этого он проявил невнимательность.