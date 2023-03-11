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НовостиОбщество11 марта 2023 7:35

Мать пьет, дома антисанитария: у волжанки отобрали детей за жестокое обращение с ними

Под Волгоградом на мать возбудили дело за жестокое обращение с детьми
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Детей у матери забрали.

Детей у матери забрали.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У 42-летней жительницы города Волжского отобрали двоих детей за жестокое обращение с ними и неисполнение родительских обязанностей. На женщину возбудили уголовное дело. Известно, что ранее судимая мать пила и жестоко наказывала 9-летнюю дочь и 11-летнего сына, дома царила антисанитария, у ребят не было даже чистой одежды. Женщину лишат родительских прав, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Дети помещены в Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении горе-матери родительских прав, - рассказали в ведомстве.

Бедлам в доме волжанки инспекторы ПДН зафиксировали во время очередного рейда. За последние 11 лет горе-мать уже не раз привлекали к административной ответственности, но ничего не изменилось. Женщина пила, гуляла, не смотрела за детьми, часто жестоко их наказывала по пустякам. Дома была грязь и полная антисанитария.