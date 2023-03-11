На юге Волгограда снесут три аварийных дома

Три дома исчезнут с карты Волгограда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Волгограда объявила аукционы по отбору подрядчиков, которые снесут два уже расселенных аварийных дома в Кировском районе. Там демонтируют дома на улице Марийской, 7 и в поселке Веселая балка, 7. Вскоре объявят аукцион и на снос в Красноармейском районе дома на улице Вучетича, 6, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Победителям аукционов предстоит разобрать здания общей площадью свыше 2100 квадратных метров, - рассказали в городской администрации.

После подрядчики вывезут мусор на полигоны и сделают планировку территории.

Более 110 жильцов аварийных домов, которые скоро исчезнут с карты Волгограда, уже переехали в новые квартиры или получили компенсацию деньгами. До сентября 2025 года из 253 ветхих домов областного центра должны переселить еще около 10 тысяч человек.