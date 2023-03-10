В Волгограде в выходные будет дождливая и теплая погода

В Волгограде в выходные будет тепло и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области в ближайшие выходные будет теплая и дождливая погода. Воздух прогреется до +15 градусов. 11 марта в Волгограде и области будет небольшой дождь, в районах местами прогнозируется туман. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха в ночь на субботу составит +1...+6º, днем +5...+10º, местами потеплеет до +10...+15º. В Волгограде ночью +4...+6º, днем +10...+12º.

В воскресенье в Волгограде и области будет также дождь, местами он ожидается умеренным. В районах местами ляжет туман. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 15-20 м/с. В ночь на 12 марта по области столбики термометров будут показывать +2...+7º, днем +8...+13º. В Волгограде в ночные часы +5...+7º, в дневные +8...+10º.