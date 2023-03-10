Волгоградский депутат ГД Андрей Гимбатов попал под обстрел на Донбассе

Фото: скрин видео Андрея Гимбатова/https://t.me/gimbatov34

10 марта депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил в своем телеграм-канале о том, что попал под обстрел во время поездки на Донбасс. Рядом с машиной, в которой находился политик, разорвался снаряд. Все происходящее он запечатлел на камеру.

«В зоне спецоперации ситуация жесткая, это место проверки чего ты стоишь. Совсем не бравирую, но уверен, что важно показать, как там на самом деле. Одно дело нам, кто приехал с великой целью и добровольно, а каково местным жителям, что в этом аду уже 9 лет?» - написал Андрей Гимбатов.

Также депутат подчеркнул, что «этот прилет, конечно, не был специально по его душу», однако это повод отмечать в начале марта второй день рождения.