На поддержку экономики в Волгоградской области выделят 7,1 млрд рублей

В Волгоградской области утвердили антисанкционный план помощи бизнесу и жителям Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 10 марта состоялось заседание регионального оперативного штаба. На совещании был утвержден план действий по оказанию поддержки экономики и населению в условиях санкций на 2023 год. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона. На помощь бизнесу и людям в Волгоградской области будет направлено 7,1 миллиарда рублей.

- Несмотря на все санкционные ограничения, внешние вызовы и действия недружественных стран, по итогам 2022 года ситуация в экономике Волгоградской области остаётся стабильной. Есть положительная динамика по ключевым направлениям, - заявил первый заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

Власти фиксируют рост внутреннего регионального продукта, увеличение объема производства в промышленности и сельском хозяйстве.

- Сохраняется низкий уровень безработицы, фиксируется рост инвестиций в основной капитал, - отметил Александр Дорждеев.

В план действий по оказанию помощь бизнесу и жителям в 2023 году входят 75 мероприятий на 7,1 миллиарда рублей. Среди них: введение запрета на увеличение предельных максимальных ставок выкупной цены земельных участков, находящихся в госсобственности; субсидии ресурсоснабжающим организациям на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов инфраструктуры с участием средств фонда содействия реформированию ЖКХ; субсидии работодателям на переобучение сотрудников; увеличение льгот для участников специальной военной операции и их семей.