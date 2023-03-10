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НовостиПроисшествия10 марта 2023 12:39

В Волгограде 21-летний парень избил свою маму битой

Женщина оказалась в больнице со множеством переломов и травм
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

21-летний житель Волгограда избил свою маму бейсбольной битой. Это произошло 9 марта в Краснооктябрьском районе. 40-летняя женщина оказалась в больнице со множеством травм и переломов. Раны были криминального характера, о чем медики сообщили в полицию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- По подозрению в совершении преступления сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан 21-летний сын потерпевшей, который в ходе словесного конфликта нанес своей матери многочисленные удары битой, - отметили в региональной полиции.

Парень находится под административным арестом. Полиция проводит проверку. Устанавливается степень тяжести нанесенных травм, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.