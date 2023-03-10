В Урюпинске устранили последствия весеннего половодья на приусадебных участках

Фото: пресс-служба АВО.

10 марта в Волгоградской области продолжили борьбу с весенним половодьем, из-за которого страдают жители разных районов. Благодаря оперативной работе, удалось быстро устранить подтопление приусадебных участков в Урюпинске. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, ситуация находится под контролем.

В настоящий момент продолжается борьба с паводком в Михайловке и районе, где затопило частный сектор в нескольких населенных пунктах. Талые воды откачивают с помощью мотопомп.

- На особом контроле остаётся паводковая обстановка в Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Еланском и Кумылженском районах, где ранее был зафиксирован подъем уровня воды в водоёмах. Подтоплений жилых домов и социальных объектов нет, - отметили в обладминистрации.

Мобильная группировка МЧС и аварийно-спасательной службы в составе ста человек готова к работе. Привлечены муниципальные группы ГО и ЧС. У спасателей есть необходимые плавсредства и транспорт. В случае ухудшения ситуации будут оперативно развернуты 378 пунктов временного размещения.