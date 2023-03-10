В Волгограде женщина провалилась в размытую водой яму на тротуаре

Кадр с видео Евгения Огнева

В Волгограде в ночное время женщина провалилась в яму на тротуаре. Происшествие случилось 9 марта по улице Тормосиновской в Советском районе. Тротуарную плитку размыла вода.

- Женщина провалилась передо мной, рядом с администрацией, - написал в социальных сетях очевидец падения волгоградки.

Из-за происшествия и возможного получения травмы женщиной Следственный комитет организовал доследственную проверку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. После проверки, которая проводится по поручению главы регионального СУ СКР Василия Семенова, будет принято процессуальное решение. Очевидцев происшествия просят обратиться к следователям.

- Следователи обращаются ко всем, кто стал очевидцем указанных событий, а также тем, кому может быть знакома пострадавшая с просьбой сообщить эту информацию по номеру 8 (8442) 41-27-42, либо в социальных сетях регионального ведомства СКР, - отметили в следкоме.

Между тем, в «Концессии водоснабжении» заявили, что яма на тротуаре образовалась не по их вине.

- В ходе обследования по адресу Тормосиновская, 13 было установлено, что системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. Причиной размытия могли послужить талые воды, - подчеркнули в компании.