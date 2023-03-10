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НовостиПолитика10 марта 2023 10:16

В СВО погиб боец из Волгоградской области Никита Нестеренко

С военнослужащим простятся в Камышине
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В СВО погиб военный из Камышина

В СВО погиб военный из Камышина

Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец из Волгоградской области Никита Нестеренко. Военнослужащий был родом из Камышина. Печальную новость о гибели военного сообщили в администрации города.

Фото: администрация Камышина

Фото: администрация Камышина

- Никита Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в некрологе, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Никиты Нестеренко.