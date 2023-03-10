В СВО погиб боец из Волгоградской области Никита Нестеренко

В СВО погиб военный из Камышина
Фото: Александр ГЛУЗ
В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец из Волгоградской области Никита Нестеренко. Военнослужащий был родом из Камышина. Печальную новость о гибели военного сообщили в администрации города.
Фото: администрация Камышина
- Никита Николаевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в некрологе, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина.
Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Никиты Нестеренко.