Волжанин на БМВ устроил дрифт на перекрестке - видео

Полиция задержала водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском вечером 9 марта водитель устроил дрифт на перекрестке. Мужчина за рулем «БМВ-730» начал кружится на проспекте Ленина и создавал опасность для других автомобилей. Дрифт иномарки попал на камеру видеонаблюдения. Грубо нарушившего правила автомобилиста задержали инспекторы ДПС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Экипажем ДПС за грубое нарушение Правил дорожного движения – разворот поперек траектории движения потока, а также движение по встречной полосе был задержан водитель автомашины «БМВ-730», - отметили в региональном Главке МВД.

Опасное вождение устроил 20-летний волжанин. На него составили административные протоколы. Ему грозит лишение водительских прав на срок до шести месяцев.