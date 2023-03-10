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НовостиПроисшествия10 марта 2023 9:03

Волгоградский СК ищет свидетелей смертельного ДТП с троллейбусом, в котором погибла пенсионерка

Женщина упала при резком торможении общественного транспорта
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК расследует уголовное дело.

СК расследует уголовное дело.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский СК просит свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 82-летняя пенсионерка, оказать содействие в расследовании уголовного дела.

Авария произошла 19 декабря 2022 года в Краснооктябрьском районе. В тот день троллейбус №9 ехал по проспекту Металлургов около 15.30 часов. Чтобы избежать столкновения с легковушкой, водителю пришлось резко затормозить. В этот момент в салоне общественного транспорта упала пенсионерка. Она получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия. По данному факту возбудили уголовное дело (статья 264 УК РФ).

- Следственные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем указанных событий, с просьбой сообщить эту информацию по номеру: 8-937-699-19-98, 8(8442)76-36-55, 8(8442)76-17-13, либо в социальных сетях регионального ведомства СКР, - добавили в ведомстве.