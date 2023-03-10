В волгоградские магазины поставили опасный сметанный продукт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора в ходе мониторинга системы «Меркурий» обнаружили партию сметанного продукта неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, товар успели ввести в оборот в Волгограда.

- Уполномоченным лицом ООО «Молочник» через «инвентаризацию» путем составления акта несоответствия введена в оборот сметана неизвестного происхождения, - уточнили в областном Россельхознадзоре.

Тем самым производитель нарушил законодательство о ветеринарии, безопасности пищевой продукции, в том числе молочной. Также из-за ошибок в процессе оформления была нарушена прослеживаемость товара. ООО выдали предостережение, предупредив о последствиях несоблюдения обязательных требований.