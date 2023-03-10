В этом году зарплатные ожидания волгоградцев выросли на 5,6 тысяч рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Зарплатные ожидания жителей Волгоградской области в 2023 году выросли на 5,6 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru служба исследований hh.ru, волгоградцы хотели бы получать ежемесячно в среднем 43 тысячи рублей, чтобы им хватало на комфортную жизнь.

- При этом в среднем волгоградцы хотят зарабатывать больше, чем жители Адыгеи, но меньше, чем жители Кубани, Ростовской и Астраханской областей, - отмечают эксперты.

Несмотря на то, что зарплатные ожидания волгоградцев выросли на 15%, в рейтинге ЮФО по уровню зарплат регион все равно занимает предпоследнее место, обогнав только Адыгею (почти 41 тысяча). При этом в Краснодарском крае уровень желаемых доходов достигает почти 52 тысячи рублей в месяц. По данным специалистов, ожидаемая зарплата волгоградцев остается ниже на 15,7 тысяч, чем в большинстве регионов страны.