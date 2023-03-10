Для удобства потребителей партнер «Ситиматик-Волгоград» выпустил мобильное приложение «МОЙМРЦ34»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Партнер ООО «Ситиматик-Волгоград» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) на территории Волгоградской области - ООО «Межрегиональный расчетный центр» выпустил мобильное приложение «МОЙМРЦ34».

Приложение доступно и для устройств на базе IOS и Android, и в виде установочного файла APK.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play через строку поиска по названию или отсканировав QR-код.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

QR-коды для скачивания приложения размещены внизу на главной странице информационного портала моймрц34.рф (приложение «МОЙМРЦ34» для устройств на Android, приложение «МОЙМРЦ34» для устройств IOS, APK для устройств Android).

Мобильное приложение представляет собой полноценный личный кабинет потребителя и дает возможность:

- подписаться на электронный платежный документ;

- ознакомиться с историей начислений и платежей по услуге;

- скачать квитанции за прошлые периоды с момента открытия личного кабинета;

- написать обращение и подать заявление;

- оплатить услугу онлайн (доступно в обновленной версии приложения);

- получить справку об отсутствии задолженности.

Значительное преимущество такого способа оплаты заключается в том, что денежные средства зачисляются на лицевой счет потребителя в режиме онлайн, без задержек.

Для регистрации в мобильном приложении «МОЙМРЦ34» необходимо указать адрес электронной почты и номер телефона, придумать пароль и дать согласие на обработку персональных данных. Далее необходимо перейти на указанную электронную почту и подтвердить учетную запись. Без подтверждения учетной записи регистрация не будет осуществлена.

Для привязки лицевого счета к учетной записи необходимо ввести следующую информацию: лицевой счет и ТОЛЬКО фамилию потребителя, на которого зарегистрирован лицевой счет.

«Ситиматик-Волгоград» обращает внимание, что приложение доступно для потребителей услуг по обращению с ТКО, проживающих только на территории Волгоградской области. Жителям г. Волгограда, по-прежнему, доступен личный кабинет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК: ivc34.ru).

Напомним, что с января 2023 года ООО «Межрегиональный расчетный центр» совместно с ПАО «Волгоградэнергосбыт» осуществляют реализацию сервисных функций по предоставлению заочного обслуживания потребителям услуги «Обращение с ТКО» по Волгоградской области.

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