В Волгограде на подъездах домов развесили подозрительные объявления о проверке газовиков

Такие сомнительные объявления появились на подъездах в Волгограде. Фото: инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.

В Волгограде за последние дни на дверях подъездов многих домов появились подозрительные объявления о проверке стояков газопровода в квартирах из-за возможных утечек. При этом не указана организация, которая планирует проведение обследований, и ее контактные номера. При появлении таких объявлений на подъездах волгоградцам советуют обратиться в свою управляющую компанию для проверки информации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в инспекции госжилнадзора.

- Ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния внутридомового газового оборудования, отнесенного к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе газовых стояков, лежит на управляющей организации, которая должна заключить договоры о ТО ВДГО со специализированной организацией, а также обеспечить их исполнения, - отметили в ведомстве.

Обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудование должно проводится не менее одного раза в год. Проверки должны проводить газовики специализированной организации, предварительно предупредив хозяина квартиры о дате и времени проведения работ. У сотрудников с собой должно быть служебное удостоверение.