В Волгограде дочь нашла в квартире тела родителей

СК организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи организовали проверку по факту гибели супругов из Ворошиловского района города-героя. Их тела обнаружила родная дочь, которая зашла в гости. Трагедия произошла 9 марта в квартире дома №3 на улице Рабоче-Крестьянская. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, 70-летние мужчина и женщина уже не подавали признаков жизни.

- В ванной комнате имеются следы возгорания электрической стиральной машинки. Предположительно в результате короткого замыкания, а также следы копоти по всей квартире, очаг возгорания – в месте нахождения стиральной машинки в ванной, - уточнили в следкоме.

По предварительной версии, причиной смерти стал угарный газ. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.