В Волгограде 10 марта электричество временно отключат в шести районах

Без света в пятницу частично останутся 6 районов города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в пятницу ожидаются очередные плановые отключения электричества. Из-за ремонта и профилактики оборудования придется частично обесточить 6 районов областного центра. Без света останутся дома на 22 улицах и в одном СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 10 марта временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 16.00 возникнут у жителей ул. Мозырьской, 1-11, 2-20, 20а, ул. Нахичеванской, 1-17, 2-18. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Ангарской, 114а, 118, 122, ул. Римского-Корсакова, 4, 6, с 9.00 до 16.00 – на ул. Полоненко, 6, 8. В Центральном районе свет отрубят с 8.00 до 16.00 по ул. Двинской, 10, 12, 14, ул. Ткачева, 9, 11, 13.

В Ворошиловском районе обесточат с 9.00 до 16.00 ул. Дербентскую, 81-87, 94-98, ул. Саранскую, 115а, ул. Доменную, 7, 9, 8, ул. Черновицкую, 9-17, 12-20, 16а, 24, ул. Воропоновскую, 1-11, 4-26, 5а, 8а, ул. Саранскую, 115, 117, пер. Долгий, 5-11, 8-14, ул. Елецкую, 127. В Советском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 12.00 на ул. Балакирева, 2. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся дома на ул. Фадеева, 19, 21, 23, пр. Героев Сталинграда, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ул. Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-97, 178/33, ул. Ленинаканской, 52-82, 51-109, ул. Костюшко, 72-84, 90-112, ул. Магистральной, 24-26, в СНТ «Шлюзовик», 2-16, 3-7.