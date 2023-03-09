На севере Волгограда неизвестный обстрелял маршрутку

В маршрутке находились пассажиры. Фото: Архив "КП". Фото: Александр КУЛИКОВ

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 9 марта, водитель маршрутки №46с испытал настоящий шок. Неизвестный расстрелял машину общественного транспорта в районе улицы Героев Шипки, о чем сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Повреждено стекло ГАЗели выстрелом, предположительно, из пневматического оружия, - сообщили в главке.

К счастью, неизвестный стрелял по окнам маршрутки, в которой не было пассажиров. Водителю удалось избежать ранений от разбитых стекол. Полиция проводит проверку и ищет стрелка.