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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:45

На севере Волгограда неизвестный обстрелял маршрутку

Полиция проводит проверку
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В маршрутке находились пассажиры. Фото: Архив "КП".

В маршрутке находились пассажиры. Фото: Архив "КП".

Фото: Александр КУЛИКОВ

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 9 марта, водитель маршрутки №46с испытал настоящий шок. Неизвестный расстрелял машину общественного транспорта в районе улицы Героев Шипки, о чем сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Повреждено стекло ГАЗели выстрелом, предположительно, из пневматического оружия, - сообщили в главке.

К счастью, неизвестный стрелял по окнам маршрутки, в которой не было пассажиров. Водителю удалось избежать ранений от разбитых стекол. Полиция проводит проверку и ищет стрелка.