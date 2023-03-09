Волгоградские школы перейдут на единый стандарт обучения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школы Волгоградской области, как и всей России, с 1 сентября начнут работать по единым федеральным основным общеобразовательным программам. Единый стандарт обучения разработают минпросвещения РФ и органы государственной власти регионов страны. Для использования федеральных программ в закон об образовании Волгоградской области будут внесены корректировки. Их рассмотрели на заседании профильного комитета парламента. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

- Преподавание по единому стандарту будет осуществляться по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Тем самым установлен определенный базовый уровень, ниже которого опускаться нельзя, - отметили в регпарламенте.

Законопроект также предусматривает положения об организации областных инновационных площадок, проведение экспертизы учебников, разработку учебно-методических объединений.