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НовостиОбщество9 марта 2023 13:15

Волгоградские школы перейдут на единый стандарт обучения

Он будет использоваться по шести дисциплинам
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградские школы перейдут на единый стандарт обучения

Волгоградские школы перейдут на единый стандарт обучения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школы Волгоградской области, как и всей России, с 1 сентября начнут работать по единым федеральным основным общеобразовательным программам. Единый стандарт обучения разработают минпросвещения РФ и органы государственной власти регионов страны. Для использования федеральных программ в закон об образовании Волгоградской области будут внесены корректировки. Их рассмотрели на заседании профильного комитета парламента. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

- Преподавание по единому стандарту будет осуществляться по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Тем самым установлен определенный базовый уровень, ниже которого опускаться нельзя, - отметили в регпарламенте.

Законопроект также предусматривает положения об организации областных инновационных площадок, проведение экспертизы учебников, разработку учебно-методических объединений.