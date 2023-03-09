В январе 2023 года волгоградцы потратили на коммуналку и прочие услуги 14,5 млрд Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Только за январь 2023 года жители Волгоградской области потратили на оплату услуг 14,5 млрд рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгорадстата, львиная доля расходов пришлась на коммуналку – 26,1% от общего объема. Также в списке популярных видов услуг – транспортные (13,7 %) и телекоммуникационные (13,6%). На третьем месте – бытовые услуги (11,6%), затем идут медицинские (9,5%) и образовательные (6,8%).

- В структуре бытовых услуг, оказанных населению, наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; ремонт и строительство жилья, а также других построек; парикмахерские и косметические услуги, - отметили в Волгоградстате.

Отметим, что по сравнению с 2022 году объем платных услуг вырос на 3,7%.