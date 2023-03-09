В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших в СВО

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 9 марта прошла церемония передачи наград родным и близким военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Семьи 11 павших военных получили ордена Мужества. Траурное мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике, орденами Мужества посмертно были награждены старшие сержанты Константин Тер-Мкртчян и Ярослав Ковалев, рядовые Илья Соломахин, Даниил Кочетов, Алексей Михалев, Сергей Анфимов, Ренат Алипкалиев, Евгений Макаровский, Сергей Горбунов, Денис Осадченко, Александр Баженов. Награды их родным передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.