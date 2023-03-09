В Волгоградской области могут расширить льготы по предоставлению бесплатной земли

Фото: Волгоградская областная дума

Депутаты Волгоградской областной Думы, представляющие комитет по аграрной политике, рекомендовал региональному парламенту поддержать проект федерального закона. Речь идет об увеличении льготных категорий, которым будет предоставляться бесплатные земли. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Волгоградской облдумы.

- Действующий закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» предусматривает получение в собственность участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также личного подсобного хозяйства, - сообщили в областной думе.

Стоит отметить, что выдача земель производится однажды и в случае смерти получателя льготы не переходит членам его семьи. Сейчас на рассмотрении у Госдумы находится законопроект, предусматривающий наделение Героев СССР, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также возможность получать земельную льготу родственникам. По проекту предлагается, что в первую очередь бесплатная земля будет предоставляться супругу или супруге, затем – детям старше 18 лет, далее – родителям. При этом будет возможность отказаться от земельного участка в пользу другого из родственников.

Постановление о поддержке изменений ФЗ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» будет рассмотрено на следующем заседании регионального парламента.