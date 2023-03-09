450 молодых волгоградок получили региональные выплаты на первого ребенка

Молодым мамам платят региональные пособия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала 2023 года более 450 жительниц Волгоградской области до 24 лет получили выплаты при рождении первого ребенка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, размер пособия составляет 58 540 рублей. Всего же с 2017 года поддержкой воспользовались свыше 3 тысяч волгоградских семей.
- Для получения регионального пособия в размере необходимо соответствовать минимуму критериев: женщина должна родить первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, иметь гражданство РФ и прописку на территории региона, - уточнили в обладминистрации.
Для этого необходимо обратиться в МФЦ или оформить документы через госуслуги. Важно сделать это в течение первых шести месяцев после рождения малыша.