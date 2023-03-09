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НовостиОбщество9 марта 2023 11:49

450 молодых волгоградок получили региональные выплаты на первого ребенка

Сумма пособия для мам до 24 лет составляет 58,5 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Молодым мамам платят региональные пособия.

Молодым мамам платят региональные пособия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года более 450 жительниц Волгоградской области до 24 лет получили выплаты при рождении первого ребенка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, размер пособия составляет 58 540 рублей. Всего же с 2017 года поддержкой воспользовались свыше 3 тысяч волгоградских семей.

- Для получения регионального пособия в размере необходимо соответствовать минимуму критериев: женщина должна родить первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, иметь гражданство РФ и прописку на территории региона, - уточнили в обладминистрации.

Для этого необходимо обратиться в МФЦ или оформить документы через госуслуги. Важно сделать это в течение первых шести месяцев после рождения малыша.