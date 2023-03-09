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НовостиОбщество9 марта 2023 10:18

Общественная палата Волгоградской области возьмет на контроль помощь участникам СВО

Такое решение приняли по итогам встречи губернатора Андрея Бочаров с Татьяной Гензе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Общественники возьмут на себя еще ряд функций.

Общественники возьмут на себя еще ряд функций.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Общественная палата Волгоградской области будет контролировать реализацию мер поддержки участников специальной операции на Украине и их семей. Такое решение приняли по итогам встречи губернатора Андрея Бочаров с советом ВОП и ее председателем Татьяной Гензе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В 2023 году по предложению главы региона общественники уделят пристальное внимание контролю за тем, как помогают на местах задействованным в СВО военнослужащим, добровольцам и мобилизованным и их семьям. Не забудут и про национальные и приоритетные проекты. Также среди задач - совершенствование общественного контроля за выборами, в сфере ЖКХ, а также предложения по развитию города-героя Волгограда.