Общественная палата Волгоградской области возьмет на контроль помощь участникам СВО

Общественники возьмут на себя еще ряд функций. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Общественная палата Волгоградской области будет контролировать реализацию мер поддержки участников специальной операции на Украине и их семей. Такое решение приняли по итогам встречи губернатора Андрея Бочаров с советом ВОП и ее председателем Татьяной Гензе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

В 2023 году по предложению главы региона общественники уделят пристальное внимание контролю за тем, как помогают на местах задействованным в СВО военнослужащим, добровольцам и мобилизованным и их семьям. Не забудут и про национальные и приоритетные проекты. Также среди задач - совершенствование общественного контроля за выборами, в сфере ЖКХ, а также предложения по развитию города-героя Волгограда.