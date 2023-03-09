Волгоградец забил до смерти знакомого за антисанитарию в сдаваемой комнате

Мужчина умер в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком Волгограда возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 39-летнего знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, причиной конфликта со смертельным исходом стала антисанитария в комнате общежития на улице Клименко в Тракторозаводском районе, которую сдавал фигурант. По версии следствия, 6 марта волгоградец приехал к приятелю, чтобы проверить состояние жилья.

- Увидев, что комната находится в антисанитарном состоянии, подозреваемый стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего друга, который также находился в комнате, - уточнили в следкоме.

Вернувшаяся домой супруга потерпевшего вызвала скорую. Мужчину госпитализировали. Он скончался в больнице от тупой травмы живота и кровотечения. Второй пострадавший тоже получил увечья, но от госпитализации отказался.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюрьма по статье 111 УК РФ.