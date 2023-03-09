Жителям Волгоградской области вернули деньги за опломбировку счетчиков

Счетчики после замены, поверки и ремонта должны вводить в эксплуатацию бесплатно. Фото: Эллина ЕМЕЛЬЯНОВА

После вмешательства прокуратуры жителям Палласовского района вернули деньги, которые МУП «Водоканал Палласовского района» незаконно брал за опломбировку водяных счетчиков. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как показала проверка, МУП «Водоканал Палласовского района» брал деньги с каждого потребителя за ввод в эксплуатацию водосчетчика после его ремонта, замены и поверки. Согласно приказу руководителя предприятия от 15 сентября 2022 года, повторная опломбировка стоила 1472 рубля, за установку и замену водомера приходилось отдавать 1632 рубля, плюс за его регистрацию – еще 660. Но все это коммунальщики по закону должны делать абсолютно бесплатно. Исключение, только в случае, если пломбу повредили по иным причинам.

В итоге директору МУПа вынесли представление, незаконный приказ отменили, деньги палласовцам вернули.