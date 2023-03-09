В Волжском на остановке умер ожидавший транспорт мужчина

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту скоропостижной смерти 68-летнего мужчины из Волжского. Трагедия произошла 8 марта на остановке общественного транспорта на улице Мира напротив дома №148.

Волжанин ждал транспорт, но ему внезапно стало плохо в присутствии очевидцев. Люди пытались оказать ему помощь, однако мужчина упал замертво. Приехавшие на место врачи констатировали смерть. О случившемся сообщили в следственный отдел Волжского.

- Телесных повреждений не обнаружено, признаки криминального характера смерти отсутствуют. Организована проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.