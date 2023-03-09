Под Волгоградом обнаружили 400 кило брынзы неизвестного происхождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил крупную партию брынзы неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, 400 килограмм продукции изготовлено в Старополтавском районе физическим лицом. При этом в процессе оформления документов в системе «Меркурий» производитель не указал сырье, из которого выработана продукция. Этот факт удалось установить в результате мониторинга.

В ведомстве уточнили, что производитель нарушил технический регламент о безопасности продукции, а также закон о ветеринарии. Ему выдали предостережение, потребовав исправить недочеты при оформлении документов.

Добавим, что продукция не успела поступить на реализацию.