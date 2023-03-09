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НовостиОбщество9 марта 2023 8:42

Под Волгоградом обнаружили 400 кило брынзы неизвестного происхождения

Производителю объявили предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом обнаружили 400 кило брынзы неизвестного происхождения

Под Волгоградом обнаружили 400 кило брынзы неизвестного происхождения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил крупную партию брынзы неизвестного происхождения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, 400 килограмм продукции изготовлено в Старополтавском районе физическим лицом. При этом в процессе оформления документов в системе «Меркурий» производитель не указал сырье, из которого выработана продукция. Этот факт удалось установить в результате мониторинга.

В ведомстве уточнили, что производитель нарушил технический регламент о безопасности продукции, а также закон о ветеринарии. Ему выдали предостережение, потребовав исправить недочеты при оформлении документов.

Добавим, что продукция не успела поступить на реализацию.